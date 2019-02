Salvatore Garzillo

Cinque colpi di pistola, un morto: Antonio Crisanti, 63 anni. Un'altra esecuzione in zona sud di Milano, in una giornata che si è aperta e si è chiusa con due omicidi in puro stile mafioso.

L'agguato è avvenuto poco prima delle 18, nel parchetto accanto al supermercato Il Gigante, in viale Lazio, a Rozzano. Il killer è andato incontro alla sua vittima approfittando del buio e non gli ha lasciato scampo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'assassino è arrivato in sella a uno scooter di grossa cilindrata, indossava il casco, ha colpito in velocità, riuscendo a scappare prima dell'arrivo dei primi curiosi e dei soccorsi. Cinque i colpi esplosi, 4 proiettili che lo hanno raggiunto, sparati da una calibro 9x21. La vicenda non sarebbe da collocare nel quadro della criminalità organizzata e, nonostante la vicinanza temporale e geografica con l'omicidio avvenuto in mattinata a Cascina Vione (frazione di Basiglio), non ci sarebbero legami con quanto accaduto poche ore prima.

La vittima aveva precedenti datati e i carabinieri stanno lavorando per ricostruire il suo passato e i recenti legami. Pur mantenendo stretto riserbo, infatti, sembra che gli investigatori ipotizzino che il movente possa essere legato a vicende personali.

Le telecamere nella zona potrebbero rivelare elementi importanti. L'assassino, a differenza di quello di Cascina Vione, ha scelto un punto poco illuminato ma allo stesso tempo cittadino, dunque potrebbe più facilmente aver mostrato il proprio volto alle telecamere o almeno la targa del suo mezzo. Ci sarebbe un sospetto su cui si stanno concentrando le indagini. A differenza dell'omicidio del mattino, in questo caso il cerchio potrebbe chiudersi rapidamente.

