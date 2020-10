Salvatore Garzillo

Chiude le corse della giornata. È l'ultim metrò, se si perde, tocca camminare o attendere il bus sostitutivo. L'ultimo treno della linea verde non aspetta nessuno. Tra sabato e domenica si è fermato prima del previsto a Cimiano a causa di una maxi rissa a bordo tra un gruppo di ragazzi molto giovani, alcuni minorenni. Botte, urla, danneggiamenti al vagone, è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato il treno e fatto scendere 500 passeggeri, con tutti i disagi facilmente immaginabili all'una.

I primi a tentare di calmare gli animi sono stati gli addetti alla security della stazione, ma hanno dovuto affrontare decine di ragazzi scatenati, ubriachi, senza nessuna voglia di risolvere pacificamente. Poche parole, quasi soltanto spintoni. Alla conta dei danni vanno aggiunti i finestrini spaccati nella concitazione. La situazione è diventata così difficile da gestire che all'1.10 i carabinieri hanno preferito fermare il convoglio e far uscire tutti, anche chi non c'entrava nulla (la stragrande maggioranza). Prima però hanno identificato 8 ragazzi, di cui 6 minorenni, indagati a vario titolo per rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Non è stato ancora chiarito il motivo che ha dato il via alla rissa ma gli investigatori ritengono si tratti di ragioni futili ingigantite da alcol, droga e dalla tensione del viaggio tra mascherine indossate correttamente e tenute in tasca.

L'unica cosa certa è che quell'ultimo treno e quella tratta non sono nuovi a questo tipo di fine serata, soprattutto nel weekend. Ed è proprio quello il momento della settimana su cui si stanno concentrando i controlli di carabinieri e polizia, impegnati in diversi servizi nelle zone della movida che puntualmente si concludono con decine di denunce e, come nel caso dei Navigli, con qualche arresto per droga.

