Salvatore Garzillo

Chi ha sparato voleva senz'altro uccidere, ma non è un killer professionista.

Donato Carbone, l'imprenditore edile di 63 anni che mercoledì è stato trovato morto nella propria auto nel box di casa a Cernusco sul Naviglio, infatti è stato raggiunto da undici colpi esplosi a distanza ravvicinata. Dieci hanno centrato il braccio, uno soltanto il collo. Forse quello fatale. Sarà l'autopsia a confermarlo, intanto i carabinieri del Nucleo investigativo si concentrano su un'auto di piccola cilindrata che alcuni testimoni hanno detto di aver visto allontanarsi in un orario compatibile con l'omicidio.

Eppure nel condominio di via Don Milani nessuno ha sentito gli spari. Carbone è stato ucciso in un punto dei box lontano dalla rampa, al piano interrato, distante dai primi balconi. Lì non c'è una telecamera, un dettaglio che forse il killer conosceva e di cui ha approfittato.

Il movente è ancora un punto interrogativo. La vita di Carbone non ha particolari zone d'ombra. Titolare di una piccola ditta che si occupava di ristrutturazioni di appartamenti, negli ultimi tempi le cose non stavano andando molto bene. Colpa anche della malattia che di recente lo aveva costretto a riposare e prendersi cura di sé. Nel suo passato, solo un piccolo precedente di polizia risalente a 40 anni fa. Non risultano contenzioni aperti, sembra che Carbone non avesse debiti. Secondo la ricostruzione più credibile, al momento, l'imprenditore ha percorso la rampa in auto, è sceso dall'abitacolo per aprire il portellone del box e lì è stato sorpreso dal suo assassino, che ha iniziato a scaricargli addosso i colpi della semiautomatica. Il 63enne è morto seduto in auto, dove aveva tentato di risalire per trovare riparo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA