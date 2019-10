Salvatore Garzillo

«Che numero di scarpe porti?». Questa era una delle prime domande che i due rapinatori rivolgevano alle loro vittime, tutti ragazzini di 12-13 anni sorpresi all'uscita da scuola nelle vie attorno Citylife. Sono un romeno di 28 anni e un italiano di 20, entrambi con numerosi precedenti e con una storia famigliare travagliata, fatta di orfanotrofi, centri affido e fughe dalla casa dei genitori adottivi. La domanda sul numero serviva per capire quanto facilmente avrebbero potuto rivendere sul mercato nero le scarpe appena prese al malcapitato (da 200-300 euro), a cui portavano via anche cellulare e contanti. A volte pochi euro nascosti nella cover del telefono.

Gli agenti del commissariato Sempione li hanno fermati il 26 settembre scorso in viale Cassiodoro dopo un'indagine iniziata a seguito delle numerose segnalazioni dei genitori delle vittime, riunitisi in una chat di WhatsApp per raccogliere elementi utili all'individuazione dei rapinatori. Fondamentale per il riconoscimento è stato un tatuaggio sul collo del romeno, il leader della coppia, che aveva un disegno rampicante inconfondibile e rimasto impresso nella memoria di tutti i ragazzi che ha incontrato. Le prove hanno convinto gli inquirenti a convalidare il fermo (da quel giorno sono in carcere a San Vittore) e successivamente a emettere un'ordinanza di custodia cautelare. Quando mercoledì gliel'hanno notificata in cella, hanno mantenuto il profilo sprezzante: «Non fa niente, questo arresto ci farà curriculum».

Nel provvedimento sono contestate 5 rapine (3 delle quali tentate) ma nei giorni scorsi sono arrivate altre 5 denunce al commissariato guidato da Anna Laruccia, e gli investigatori ritengono che i casi possano essere anche di più.

Il modus operandi si ripeteva con lo stesso schema, come un copione: puntavano i ragazzini delle medie, con loro bastava la sola minaccia verbale. Solo in un caso hanno colpito la vittima con una bastonata al ginocchio.

