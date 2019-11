Salvatore Garzillo

Che cosa fare quando si è vittime di un reato? Come affrontare i momenti successivi, i traumi e la trafila burocratica che a volte sono ancor più faticosi del torto subito? Per questo motivo il questore Sergio Bracco ha stabilito l'apertura dello Sportello vittime di reato, un nuovo servizio all'interno dell'Ufficio relazioni con il pubblico che si trova al piano terra della questura in via Fatebenefratelli.

Si tratta di un luogo pensato per i cittadini, dove saranno ascoltati ed consigliati sulle procedure da seguire a seconda delle proprie esigenze. «Molto spesso rivolgiamo la nostra attenzione quasi esclusivamente al colpevole di un reato e non alla vittima - ha dichiarato Bracco ieri, nel giorno di inaugurazione e apertura del servizio - questo sportello vuole essere un modo per tendere la mano ai cittadini che hanno subito un reato e vogliono avere un aiuto nella fase successiva, anche quella burocratica. La polizia che mi piace di più è quella che aiuta la gente».

Il progetto è ancora in fase sperimentale e vedrà la collaborazione dell'ordine degli avvocati per garantire ai cittadini una consulenza gratuita. «Lo scorso anno sono state 2087 le persone che si sono rivolte ai nostri sportelli sparsi tra Milano e hinterland - ha raccontato l'avvocato Paola Boccardi, vice presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo lombardo - in tribunale un punto d'ascolto di questo tipo è stato aperto già nel 2007».

Lo sportello in questura sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio, dalle 15 alle 17. Inoltre, in alcuni giorni della settimana sarà possibile avere la consulenza di uno psicologo per casi particolari. Un esempio sono le truffe agli anziani, un reato che spesso è di entità economica trascurabile ma che lascia profonde ferite nell'autostima della vittima.

Nel personale scelto dal questore Bracco per accogliere ed aiutare per persone in difficoltà c'è anche Bruno Varacalli, l'agente 33enne che il 5 settembre 2017 ha perso la gamba destra in un terribile incidente stradale e che oggi, grazie a una protesi e una faticosa riabilitazione, è di nuovo in servizio attivo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA