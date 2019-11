Salvatore Garzillo

Cellulari, profumi per quasi 400mila euro, vestiti in cachemere per 120mila euro, ma anche abiti di scena di Blade Runner e James Bond - Spectre. È un piccolo elenco della merce rubata in pochi mesi dalla banda di sette ladri arrestata dalla squadra mobile con l'accusa di aver commesso 16 colpi in negozi del centro. Il bottino complessivo ammonta a oltre 800mila euro, ma vanno esclusi gli oggetti inestimabili come il giubbotto indossato da Harrison Ford nella storica pellicola di fantascienza del 1982 e la giacca di Daniel Craig, meglio noto come 007. Abiti rubati senza un preciso mandante, finiti nel sacco dei ladri alla rinfusa e spariti nel nulla. Nessuno sa che fine abbiano fatto. Gli investigatori, un po' scherzando ma neppure tanto, non escludono che possano essere finiti nei mercatini della città.

L'indagine è iniziata nel marzo 2018, quando il negozio Mabel di via Vittor Pisani è stato svaligiato: in pochi secondi hanno portato via profumi per quasi 400mila euro. La mente del colpo e di tutta l'organizzazione era il 67enne Walter Bonafini, che il procuratore aggiunto Laura Pedio ha definito così: «Un bandito di altri tempi, che appartiene quasi a una mala che non esiste più». Eppure Bonafini era il più aggiornato del gruppo, il professionista costantemente sul pezzo per non perdere le novità tecnologiche applicate ai sistemi di sicurezza. Studiava di continuo nuovi metodi per craccare i software dei negozi e realizzava chiavi fisiche in un laboratorio artigianale che aveva allestito in un box ad Arluno che la Mobile ha perquisito nel giugno scorso.

Nel caso della profumeria è entrato in azione l'8 marzo, ha forzato il sistema e ha inibito l'inserimento dell'allarme senza che il proprietario se ne rendesse conto. In questo modo, una settimana dopo, è entrato senza problemi con i complici. Ma ha comunque commesso un grave errore: usare l'auto della moglie per uno dei colpi. Gli investigatori della Mobile, diretti da Marco Calì, gli hanno notificato l'ordinanza in carcere, dove si trovava già per un'altra vicenda. Tutti catturati a casa, invece, gli altri componenti: quattro cileni, un argentino e un peruviano. Sono stati incastrati dal tatuaggio di una pistola sul fianco di quest'ultimo.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

