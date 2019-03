Salvatore Garzillo

Carabinieri e studenti, piccoli e grandi eroi finalmente insieme, stavolta tra sorrisi e abbracci. L'ultima volta che si sono visti era il tempo della paura, ma ormai è tutto passato, come in un film a lieto fine. E loro, entrambi protagonisti di questa storia, solo a distanza di giorni riescono davvero a capire che cosa è successo, cosa hanno scampato e cosa sono stati in grado di fare. Si incontreranno stamattina nella scuola media Vailati di Crema, lì dove era partito l'autobus guidato da Ousseynou Sy e il loro viaggio della paura durato 40, interminabili, minuti.

Rami, il 13enne di origini egiziane che per primo ha dato l'allarme assieme al suo compagno Adam, forse stavolta troverà il coraggio di dire ai carabinieri che il suo sogno è diventare uno di loro. «È un desiderio che ho da prima che accadesse tutto ma ora è ancora più forte. Non sono riuscito a dirglielo», ha raccontato il giorno dopo.

Rami è l'unico ad aver incontrato tutti i suoi salvatori perché giovedì è andato alla caserma di San Donato Milanese assieme al padre Khalid. L'unico ad aver potuto guardare in faccia anche chi non era presente sulla strada Paullese ma che è stato fondamentale per il buon esito della missione di salvataggio. Come il 42enne Maurizio Atzori, il carabiniere sardo che ha risposto alla prima chiamata dalla centrale di Lodi e che ha coordinato il primo invio di pattuglie grazie alle precise indicazioni dei ragazzini. «Hanno descritto quello che vedevano: il Brico Center, poi l'Esselunga, ho capito subito dove si trovavano perché quella strada l'ho fatta mille volte. Mentre parlavo con loro vedevo il volto dei miei due figli». L'altro uomo nell'ombra è l'appuntato Domenico Altamura, 39enne di Ruvo di Puglia, che da 10 anni lavora alla centrale di San Donato Milanese. Lontano dall'azione ma essenziale nel guidare i colleghi e riferirgli le volontà del sequestratore, tra cui quella di non sparare contro il bus pieno di benzina. Oggi finalmente tutti i protagonisti potranno guardarsi negli occhi.

