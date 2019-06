Salvatore Garzillo

C'è mancato poco. La piccola Teodora ha rischiato di nascere nel grigio di via Gattamelata, all'interno di un'auto bloccata nel traffico, sotto il sole a picco, tra clacson impazziti. Sua madre, una romena di 29 anni, l'aspettava da ormai nove mesi, sapeva che a brevissimo il tempo sarebbe scaduto ma non immaginava che il gong suonasse alle 12,30 di mercoledì mentre era sul sedile da passeggero dell'utilitaria dell'amica. A salvare lei e la sua bambina da una nascita a rischio, sono stati due carabinieri del nucleo Radiomobile, che le hanno scortate fino all'ospedale Buzzi, a un paio di chilometri dal punto in cui le hanno incontrate.

Le due amiche, entrambe romene e abitanti a Zibido San Giacomo, stavano facendo una giro in auto quando si sono trovate imbottigliate nel traffico dell'ora di pranzo. Un muro di auto si è parato davanti bloccando totalmente la marcia. Quando si sono rotte le acque è stato panico. Inutili i tentativi di pigiare furiosamente sul clacson, di sventolare un fazzoletto bianco in segno di emergenza, di sbracciare facendo segno di aprire un varco. Nessuno ha creduto alla loro richiesta d'aiuto, nulla si è mosso.

Per loro fortuna sono state notate da una pattuglia di carabinieri che si sono avvicinate a controllare che cosa avessero da strillare tanto. La conversazione è stata questa: «La mia amica sta per partorire, aiutateci». «Non vi preoccupate, seguiteci». I militari hanno attivato la sirena e, per magia, si è aperto il muro di auto.

I militari hanno scortate le donne per i successivi due chilometri, la partoriente ha fatto in tempo ad arrivare al pronto soccorso, sedersi su una carrozzina e arrivare in sala. Teodora ha fatto la sua parte resistendo ancora qualche minuto. Ora sta bene, nel reparto di ostetricia è la bimba con la storia più avventurosa.

