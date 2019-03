Salvatore Garzillo

Bisogna essere chiari: Rogoredo è solo una piazza di spaccio, non è l'unica della Lombardia. Tossici e pusher non sono rigidi come le politiche contro il degrado: trovano soluzioni velocemente. E allora, se i riflettori della stampa hanno illuminato il mondo degli zombie di Rogoredo e rovinato le vendite (c'è chi ipotizza una imminente speculazione immobiliare), il mercato non si è fermato, si è spostato verso San Donato Milanese a sud e soprattutto il Parco delle Groane a nord. In entrambi i casi i pusher approfittano di punti vicini alle stazioni ferroviarie.

Il boschetto di Rogoredo è un fazzoletto al confronto della giungla delle Groane, un'area verde che occupa una superficie di 8200 ettari e si estende sul territorio di quasi trenta Comuni dell'hinterland. Anche il governatore Fontana ha lanciato l'allarme: «Al Parco delle Groane c'è una situazione ancora peggiore di Rogoredo. L'area è enorme e la situazione è ingestibile, non la si può affrontare solo con la repressione». Come il colpo inferto venerdì scorso dai carabinieri di Cesano Maderno a una delle bande che gestiscono lo spaccio: 10 persone in arresto, marocchini e italiani. Un'operazione frutto di lunghi appostamenti che hanno permesso di ricostruire il funzionamento della piazza: i capi nascosti nel fitto della boscaglia, una rete di sentinelle per dare allarme in caso di retate, banchetti per le vendite in mezzo agli alberi, tossicodipendenti messi in fila, un servizio d'ordine armato di machete, roncole, mazze da baseball. Anche qui, come a Rogoredo, la regina del mercato è l'eroina: mini dosi low cost, piazzate anche a cinque euro. «La qualità è pessima» dicono i carabinieri.

Il blitz ha solo rallentato le vendite. La sfida che si apre è un'altra, quella socioculturale del recupero dei tossicodipendenti. Come nel boschetto ai margini di Milano. Ne è certo Fontana: «Quello che si sta facendo a Rogoredo può essere un laboratorio per un intervento successivo alle Groane».

