Salvatore GarzilloBarba incolta, cappellino, lo sguardo smarrito di chi sa di essere a fine partita. Il narcotrafficante Marcello Battigaglia ha 75 anni, pensava che avrebbe finito la sua vita all'aria aperta e invece sabato scorso è stato arrestato dalla polizia in Repubblica Dominicana per scontare una condanna a 16 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione. Era ricercato dal 2015, il suo nome compariva nella lista dei latitanti più pericolosi e, secondo gli investigatori, durante tutto questo periodo non ha mai smesso di gestire il traffico di droga, quintali di cocaina dal Sudamerica al Nord Italia, in particolare in Lombardia.Da tempo viveva nell'isola caraibica con un passaporto falso e gestiva la Kilometro 17, una pizzeria con cucina italiana. Quando i poliziotti dominicani sono entrati nel ristorante ha sostenuto che si trattasse di uno sbaglio, ma le impronte digitali non gli hanno dato scampo. A quel punto si è tolto la maschera: «Sono contento comunque, ho guadagnato tre anni di vita. Sono calabrese, qui mi vedete da solo ma dietro di me ci sono almeno 25 persone».Lo scorso settembre gli agenti della Mobile di Como hanno riconosciuto la sua voce in alcune registrazioni emerse in un'altra indagine e hanno avviato le ricerche che ora si sono concluse con l'arrivo a Fiumicino per il trasferimento in carcere. Una vita dentro e fuori: nel 2006 era stato arrestato a Zagabria per aver importato 3 chili di coca dal Venezuela, era tornato libero e preso di nuovo nel 2010 per un altro carico di coca. Era evaso dai domiciliari, ripreso nel 2013 e scappato ancora dai domiciliari.