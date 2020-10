Salvatore Garzillo

Antonio Citterio è un designer portabandiera del made in Italy nel mondo. Le sue opere sono esposte dal MoMa di New York al Centro Pompidou di Parigi. Nel 2012 il suo studio è stato il primo in Italia con un ricavo di 11 milioni di euro. Tutto perfetto. E invece a 70 anni l'archistar si è scontrato con un tradimento doloroso.

La sua storica segretaria, addetta alla gestione dei conti, Licia Azzurrina Scagliotti, 54 anni, avrebbe architettato un sistema per sottrarre al suo capo una montagna di soldi. Secondo il pm Giovanni Tarzia la cifra si aggira attorno ai 4 milioni e mezzo di euro in cinque anni. Prelievi controllati, resi possibili grazie alla complicità del 39enne Simone Facchinetti, funzionario di Bpm, allontanato dalla filiale di piazza Missori, e su cui ora ci sono approfondimenti per la gestione dei patrimoni di altri clienti. Per entrambi le ipotesi di reato sono truffa aggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, autoriciclaggio ed evasione fiscale. La donna avrebbe usato il denaro per giocare d'azzardo, per fare shopping e per sostenere un ristorante in Liguria (a Lavagna), mentre Facchinetti avrebbe semplicemente gonfiato i conti dei propri familiari.

Secondo gli inquirenti i due avevano elaborato uno schema preciso che sarebbe iniziato nel 2013 ed è terminato nel 2018. In totale 234 assegni con firma contraffatta, cui vanno aggiunte 21 carte prepagate legate al conto di Citterio, ma di cui il titolare era completamente all'oscuro. La segretaria forniva gli assegni al bancario che a sua volta attendeva i momenti di maggiore caos agli sportelli per chiedere ai colleghi di cambiare in fretta gli assegni, stando ben attento a non superare mai i cinquemila euro, soglia oltre cui scattano gli accertamenti della banca. Alla donna i finanzieri hanno sequestrato l'equivalente in soldi frutto di reato, mentre il bancario ha l'obbligo di dimora a Inzago.

