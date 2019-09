Salvatore Garzillo

Ancora violenza nella notte dei Navigli. Stavolta a pagare il conto è stato un ragazzo di 16 anni che è stato ferito con tre coltellate da un ragazzo poco più grande con cui aveva discusso davanti a un locale in via Fra Luca Pacioli, un vicolo poco distante dalla movida della Darsena.

È accaduto alle 3, tra sabato e domenica, lo studente è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale San Carlo dove i medici hanno ridimensionato il codice d'arrivo riscontrando al fianco sinistro due tagli superficiali e uno penetrante che però non ha raggiunto punti vitali. Dovrà restare ancora in osservazione ma non è in pericolo. L'ipotesi è che l'aggressore abbia usato un piccolo coltellino con la lama corta; questo avrebbe salvato il 16enne da conseguenze ben più gravi. Il ragazzo ha spiegato alla polizia che si trovava in compagnia di un amico 17enne quando sono stati avvicinati dallo sconosciuto visibilmente ubriaco. È bastata una frase, seguita da una spinta e la situazione è precipitata: i due sono finiti a terra ma la colluttazione è durata molto poco, il maggiorenne (così almeno è stato descritto dai presenti) ha subito estratto l'arma. Le urla del suo rivale lo hanno fermato ma poi è scappato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La descrizione fornita e le telecamere della zona avrebbero fornito elementi molto utili agli investigatori per individuare l'aggressore.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

