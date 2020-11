Salvatore Garzillo

Amaro risveglio per Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi d'Italia che da Napoli ha costruito un piccolo impero con farina e pummarola. Ieri ha scoperto il furto e il danneggiamento del suo locale in via Ugo Foscolo, a due passi dal Duomo, in uno dei punti (in teoria) più controllati e sicuri della città. La porta a vetri è stata infranta, probabilmente spaccata con un oggetto metallico per poi allargare il buco a calci, il registratore di cassa è stato aperto. Il ladro, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, ha portato via 50 euro in monetine, un cellulare e due tablet, un bottino che vale meno dei danni provocati con la rottura della porta. L'uomo è entrato poco prima delle 5, si è mosso indisturbato per diversi minuti e, secondo chi ha visto i filmati, non doveva essere un professionista. Ha agito a volto scoperto e senza guanti, lasciando impronte ovunque che sono state raccolte dalla Scientifica. Ora bisognerà capire se è mai stato inserito nel database della polizia, in quel caso gli investigatori hanno già nome e cognome.

La notizia del furto è stata lanciata proprio da Sorbillo attraverso la sua pagina Facebook, dove ha postato le foto dei danni e un fotogramma in cui si vede il ladro all'opera. Al Duomo di Milano questa notte, ha aggiunto come didascalia, raccogliendo centinaia di messaggi di solidarietà da clienti e amici vip. Nei mesi scorsi il pizzaiolo aveva annunciato la chiusura di alcuni locali per colpa della crisi economica dovuta al Covid.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA