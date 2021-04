Salvatore Garzillo

Alle 3.10 del 26 luglio il 19enne Luca chiacchierava con alcuni amici seduti all'Arco della Pace. Alle 3.21 Luca era sdraiato a terra privo di sensi, abbattuto da un pugno sferrato da un suo coetaneo che lo ha aggredito alle spalle, senza farsi vedere, all'improvviso. Luca si è risvegliato dopo quasi un mese di coma, ha riportato una prognosi di oltre 40 giorni e lesioni permanenti. Nel frattempo il suo aggressore è andato in vacanza, a divertirsi.

Ieri la Squadra mobile gli ha portato il conto: è finito ai domiciliari con l'accusa di lesioni gravi in concorso. Con lui sono stati indagati altri cinque maggiorenni mentre due minorenni erano già stati denunciati dal tribunale dei Minori. Tutti insieme erano andate una notte d'estate all'Arco della Pace e per noia e per sfida avevano picchiato e aggredito.

M.M., queste le iniziali dell'aggressore fornite dalla questura, è finito ai domiciliari a casa dei genitori, due lavoratori increduli e mortificati per il comportamento del figlio.

Torniamo al 26 luglio. Poco dopo le 3 di quella notte due minorenni avvicinano Luca i suoi amici per chiedere una sigaretta ma si rivela una scusa per provocarli gratuitamente. I ragazzi rispondono per le rime e i minorenni lanciano il richiamo del gruppo con un fischio. In un attimo Luca e i suoi vengono circondati da una ventina di giovani, iniziano gli spintoni e M.M. spunta dal nulla per colpire il suo coetaneo alle spalle. Non è una manata, il ragazzo sa colpire perché pratica pugilato e ha partecipato a diversi incontri ufficiali. «Dalle immagini si vede chiaramente che c'è tecnica in quel colpo, è un gancio preciso», ha spiegato Francesco Giustolisi, a capo della quinta sezione della Mobile. Luca sviene e crolla al suolo battendo la testa. Ha rischiato di morire perché un gruppo di sconosciuti non sapeva come passare il tempo.

Il giudice per le indagini preliminari firmando l'ordinanza di custodia cautelare, oltre a sottolineare la gravità dell'azione del singolo e l'indifferenza degli altri, delinea l'assurdità della vicenda spiegando che «l'aggressione il momento di massimo divertimento della loro serata».

