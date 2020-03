Salvatore Garzillo

Alle 21 le due volanti escono dalla questura senza bisogno di sirene, in giro ci sono poche auto. La loro destinazione è via Rombon, periferia est in direzione Lambrate, a pochi metri dall'imbocco della strada provinciale 103. Raggiungono il punto assegnato per il posto di blocco in una città inedita, insolitamente sgombera anche per un lunedì sera.

Non sono trascorse neppure 24 ore dall'entrata in vigore del decreto ministeriale relativo alle limitazioni della circolazione in città, per gli agenti è il primo banco di prova. L'ordinanza è chiara, le persone fermate dovranno «esibire documenti che comprovino la necessità di salute, lavoro, situazioni di necessità oppure auto certificare queste esigenze». Certificazione che si scarica da internet ma che in quel momento non ha ancora nessuno. E sono dunque gli agenti a consegnare di volta in volta ai cittadini il modulo prestampato. Sopra ci sono quattro voci: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma come si fa dimostrare di essere appena rientrati da una giornata di lavoro? E come si può certificare senza timore di smentita di essere diretti a casa di un parente anziano? È praticamente impossibile. Se lo chiedono anche le persone fermate dalle volanti. Il primo è un uomo attorno ai 50 anni che sta tornando da San Donato Milanese, dove lavora come dipendente di una multinazionale. «Finché non me lo dicono i miei superiori non posso permettermi di restare a casa. Per il resto credo che i controlli siano un'iniziativa giusta, è importante verificare il movimento ingiustificato delle persone. Tutti possono essere un potenziale pericolo».

Dopo aver compilato il suo modulo, il 50enne risale nell'abitacolo ma la batteria non ne vuole sapere e gli agenti stavolta devono aiutarlo in altro modo: spingendo l'auto. «Il motto della polizia è esserci sempre, vale anche per queste situazioni», commenta ironico uno degli operatori. In meno di un'ora fermano quattro vetture, nessuno dei conducenti ha con sé il modulo.

Molto diverso lo scenario ieri pomeriggio in tutt'altra parte della città, davanti all'ippodromo. Qui ci sono i carabinieri a pattugliare e stavolta quasi tutti i fermati hanno già nel cruscotto l'autocertificazione. «Mi raccomando, non me la perda», dice in tono quasi di rimprovero un'anziana automobilista al militare che le prende il documento dal finestrino indossando i guanti. Da lontano sembra tutto normale, sembra un controllo di routine. Ma in questi tempi di emergenza non c'è niente di normale, neppure un carabiniere con la paletta che fa segno di accostare.

