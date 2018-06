Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloAl pm ha raccontato di averla uccisa per gelosia al termine di una serata in discoteca durante la quale lei, la 49enne ecuadoriana Alexandra Mora Alvarez del Rocio, si era divertita molto. Troppo, secondo i ragionamenti alterati dall'alcol di Antonio Nunez Martinez, un magazziniere dominicano di 41 anni che da qualche mese era il suo compagno.La coppia ha iniziato a litigare nel locale, il B52 di via Pezzotti, e appena sono usciti le ha piantato un coltello da cucina in petto. Lo portava in tasca, perché avevano appena tagliato una torta. La donna è morta all'ospedale San Paolo intorno alle 6,30, poco dopo essere stata soccorsa in strada grazie alla segnalazione di alcuni passanti.Assieme al 118 sono arrivati anche i carabinieri, che hanno bloccato subito Nunez Martinez. Non ha opposto resistenza, quando il raptus omicida è passato è tornato calmo e inoffensivo. Una volta in caserma si è inizialmente chiuso nel silenzio, ma poche ore dopo ha confessato tutto al pm Gianluca Prisco. «L'ho fatto per gelosia» ha ammesso senza troppi giri di parole raccontando l'ultima sera della sua donna.I due si erano conosciuti pochi mesi fa, sui social condividevano le foto dei baci e meno di un mese fa il dominicano aveva scelto proprio lo scatto di quello scambio di tenerezze come immagine del profilo. Nunez Martinez ha un regolare permesso di soggiorno, lavorava in una ditta di spedizioni e non ha mai avuto problemi con la giustizia. L'altra sera hanno scelto di andare in un disco-pub frequentato per lo più da sudamericani e - questa è quanto ricostruito - l'uomo si sarebbe ingelosito per il modo di ballare e sorridere della compagna. Una paranoia sicuramente distorta e amplificata dai tanti cocktail che il 41enne aveva bevuto e che lo hanno caricato trasformandolo in assassino. Prima l'ha insultata, poi si sono spintonati e infine - erano ormai passate le 5,30 - sono usciti in strada per tornare a casa. È finito tutto a pochi metri da lì, quando Nunez Martinez ha tirato fuori il coltello portato da casa e l'ha colpita con un unico fendente al petto.riproduzione riservata ®