Salvatore Garzillo

Al mercatino di viale Puglie si può trovare di tutto a prezzi stracciati. Ma la merce è rubata. Domenica scorsa, per esempio, vigili in borghese hanno sequestrato un cappotto di una griffe di grido dal costo di 15mila euro. Perfetto, come fosse appena uscito dalla boutique: in realtà era appena uscito dal bagagliaio della vettura di una donna a cui avevano rubato le valigie. I bagagli aperti stavano su un tappeto di fortuna tipico al suk del Corvetto, pronti per essere venduti a uno dei tanti clienti. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Oltre al capo esclusivo in stile animalier, sono stati recuperati quasi 600 articoli, tra cui anche molto cibo, in genere venduto nella corsia centrale tra i due blocchi del mercato, alla fine di una strada a fondo cieco. Merce che, secondo i poliziotti, in larga parte è rubata nei supermercati. Non solo alimenti ma anche prodotti per l'igiene personale, vestiti, accessori, trucchi e integratori. L'area è di proprietà di una immobiliare ed è questo a rendere più difficili i controlli. Le cifre non sono confermate ma si parla di una quota tra i 50 e i 100 euro che ogni mercante abusivo deve versare per ottenere i pochi metri di spazio. Si calcola che ogni domenica possa aggirarsi tra 10 e 20mila euro.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

