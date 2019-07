Salvatore Garzillo

Al civico 27 di via Gola c'erano tre appartamenti-fortino. Porte blindate e sette pitbull a protezione della droga che un gruppo nordafricani spacciava in zona Navigli a un gruppo ristretto di clienti. Quando lo scorso 25 giugno i poliziotti del commissariato Porta Genova hanno provato a entrare nessuno gli ha detto di accomodarsi, hanno dovuto tagliare la porta col flessibile. Scene di vita quotidiana negli alloggi Aler occupati abusivamente. Stavolta l'operazione della polizia ha portato a 4 arresti e 7 denunce, oltre al sequestro di 30 grammi di cocaina, poco meno di 3 grammi di hashish e 1.689 euro in banconote di piccolo taglio. In manette per spaccio e resistenza una coppia di conviventi formata da un algerino di 30 anni e una marocchina 26, entrambi pluripregiudicati per droga e ben noti alle forze dell'ordine.

Gli uomini diretti da Manfredi Fava hanno arrestato anche un marocchino di 24 anni per resistenza e un connazionale di 30 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa di recente dal tribunale di Milano. Durante i controlli sono comparsi tre marocchini di 20, 25 e 27 anni, tutti indagati per detenzione di droga (in virtù della piccola quantità di sostanza trovata che è stato possibile attribuire come uso personale) e assieme agli altri inquilini già citati, per occupazione abusiva.

I pusher collaboravano, lo dimostra l'uso comunitario dei pitbull. Erano sette cuccioli, ma già ben formati, addestrati ad azzannare gli sconosciuti. Ne sanno qualcosa i poliziotti che hanno rischiato di essere morsi per caricarli sul sedile posteriore della volante. I cani vivevano fuori a uno stretto balcone e solo quando gli spacciatori uscivano avevano il permesso di entrare in casa per accogliere gli ospiti indesiderati. I nordafricani si prestavano a vicenda i pitbull a seconda delle occasioni. Le loro condizioni igienico-sanitarie erano così estreme da costringere gli agenti ad affidarli al canile comunale.

Martedì 2 Luglio 2019

