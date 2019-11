Salvatore Garzillo

Ai carabinieri ha sempre raccontato di aver fatto di tutto per salvare le sue sorelle, di essere riuscito a svegliarle per avvertirle del rogo che stava divorando la casa ma di non aver fatto in tempo a portarle fuori. Dalla notte tra il 12 e il 13 aprile 2015 Giuseppe Agrati ha sempre mantenuto il punto con gli investigatori, gli stessi che ieri lo hanno arrestato per l'omicidio delle sorelle, Carla e Maria, rispettivamente di 68 e 70 anni.

Quella notte le due anziane sono morte asfissiate nell'incendio del loro appartamento al piano terra in via Roma a Cerro Maggiore. L'unico superstite era stato Giuseppe, anch'egli di 68 anni. Inizialmente si era pensato a un corto circuito e per lungo tempo tale è rimasta la convinzione dei carabinieri di Milano e Legnano. All'inizio del 2019 la procura di Busto Arsizio aveva anche chiesto l'archiviazione, stoppata solo grazie all'istanza di opposizione di una nipote, certa che non fosse un incidente. Le sue idee sono state confermate dalla tenacia degli uomini del nucleo investigativo, a cui non sono sfuggiti i cambi di versione di Agrati su alcuni passaggi di quella notte, soprattutto quelli riguardanti l'orario e il modo in cui era divampato l'incendio.

Nell'ordinanza firmata dal gip fa luce su quella notte: «La collocazione dei tre punti d'innesco. Il primo proprio all'uscita delle camere delle sorelle, il secondo vicino al portone che dava su via Roma e il terzo nei pressi del portone secondario che dava sul cortile interno. Agrati «non solo non ha svegliato le sorelle, ma ha anche ritardato quanto più possibile di dare l'allarme»

Secondo l'accusa il movente è economico. Pochi mesi prima era morto uno dei 5 fratelli, che aveva lasciato una cospicua eredità alla sorella Carla. Il 68enne non aveva accettato questo trattamento di favore e aveva proiettato il suo odio su di lei, insegnante di Latino e Lettere ormai in pensione.

riproduzione riservata ®

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA