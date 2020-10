Salvatore Garzillo

Agosto. I milanesi sono in vacanza, la banda di ladri si trasferisce dalla Georgia alla metropoli per la stagione.

La chiamavano così l'estate di colpi i complici nelle intercettazioni registrate dalla Squadra mobile. Ieri la polizia ha eseguito un fermo di 7 georgiani e un egiziano. I primi sono accusati di 5 furti consumati tra luglio e settembre tra il centro e l'hinterland; il nordafricano di ricettazione.

La stagione era il periodo destinato ai furti in casa, il più proficuo, che in una buona annata consentiva di vivere nell'agio per mesi. Per certi versi erano pendolari, razziavano il più possibile e scappavano. La firma della banda era un pezzetto di plastica di un centimetro infilato nello stipite della porta per controllare la presenza del proprietario: dopo 2-3 giorni tornavano, se il pezzetto era caduto significava che la porta era stata aperta e quindi quella casa era frequentata; se invece era ancora al suo posto potevano colpire senza timore. «Gli contestiamo 4 furti consumati e uno tentato - ha spiegato Marco Calì, capo della Mobile milanese - In realtà siamo convinti che ci siano altri episodi non ancora denunciati o che non possiamo attribuirgli. Sappiamo che il bottino complessivo è di 20mila euro, ritrovato a casa del ricettatore egiziano». Il bottino, gioielli, orologi, denaro, era nel freezer dell'uomo. La polizia è risalita al malloppo aiutata da una conversazione tra altri ladri, entrati nel radar degli investigatori mentre monitoravano un altro gruppo di sospettati, sempre georgiani. «Erano molto precisi e meticolosi, studiavano gli obiettivi e pianificavano i colpi - hanno spiegato il pm Francesca Crupi e il procuratore aggiunto, Laura Pedio - Sono stati traditi da un'impronta digitale evidenziata dalla Scientifica durante i rilievi in un appartamento svaligiato. Quella traccia ha condotto a un uomo già catturato e condannato per furti nel 2012. Da lì, isolando le celle telefoniche, siamo risaliti agli altri».

