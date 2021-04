Salvatore Garzillo

Aggressioni, rapine, pestaggi, tutto in una notte. Quelli di Bonola, il nome con cui veniva indicata la banda, hanno raggiunto l'apice della violenza nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, quando in poche ore hanno commesso quattro violente rapine, lasciando una scia di feriti la cui unica colpa è di essersi trovati al posto sbagliato. Un vero branco, l'ha definito il gip Stefania Donadeo, che ha disposto gli arresti domiciliari per quattro ventenni (tutti incensurati), i soli adulti della gang composta da almeno altri 12 minorenni. Nove di loro sono stati indagati per gli stessi reati dal procuratore dei Minori Ciro Cascone.

«La loro forza è il gruppo - ha scritto nel provvedimento Donadeo - All'interno dello stesso non sempre agiscono tutti mediante violenza fisica ma tutti, non solo accettano la condotta illecita dell'altro, ma la sostengono manifestandone la loro adesione». Quindi non tutti picchiano ma guardare è come partecipare alle violenze. E non sono di poco conto quelle contestate ai ragazzi di Bonola, che sui profili social avevano tutti il suffisso .151, ovvero le ultime tre cifre del codice di avviamento postale del quartiere.

La sera di sabato 3 ottobre si incontrano tutti in zona Garibaldi e alle 22.40 sono già a caccia. In largo Treves la banda circonda tre ragazzi che passeggiano, li ferma e gli portano via i portafogli. Venti, forse 30 euro. Quell'assaggio di delinquenza è la benzina. All'1.05 se la prendono con dipendente e titolare di un ristorante in via Fioravanti, zona Chinatown. «Cazzo guardi?» è la frase che dà il via alle provocazioni. In pochi secondi sprangate e testate. Alle 2.40 il gruppo arriva all'Arco della Pace, stavolta le vittime sono 4 ragazzi, presi a calci, pugni e bottigliate per impadronirsi di un monopattino elettrico. Picchiano in pochi, gli altri guardano e fanno il tifo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA