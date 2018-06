Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloA tradirle, come nel più banale dei film, è stata un'impronta digitale. Erano state brave, nessuno aveva mai messo a segno un furto a casa del sindaco di Milano in carica, eppure loro ci sono riuscite armate di un solo piede di porco. Le ladre sono tre ragazze di origini rom, due di 19 anni e una di 14: giovanissime, ma già specializzate in furti in case di lusso del centro.Gli agenti le hanno soprannominate le pantere dei furti: con abiti alla moda e l'aria delle turiste si aggiravano per le vie del centro approfittando di portoni lasciati aperti e di palazzi semideserti nei weekend. La 14enne, O.D., è una ragazzina nata in Francia, le maggiorenni sono Claudia Riesteviski, nata a Roma, e Gina Beltrami, nata in Germania, residente a Varese e ufficialmente senza fissa dimora. È stata quest'ultima a rovinare tutto. La sua impronta è stata trovata dalla polizia scientifica sull'anta di un armadio in casa di Sala, nel cuore di Brera, svaligiata durante il ponte per la festa della Repubblica mentre il sindaco era in Liguria: gli avevano portato via un Rolex, alcuni gioielli, una borsa e una macchina fotografica. Grazie all'impronta digitale gli investigatori sono risaliti alla Beltrami - già inserita nel database della polizia - e attraverso le immagini delle telecamere sono arrivai a fermarla assieme alla complice 19enne. Le hanno bloccate nei paraggi del tribunale e successivamente hanno individuato la complice minorenne e soprattutto il covo dove nascondevano la refurtiva: una villetta a Bollate che era stata trasformata in un supermarket della ricettazione, con decine e decine di oggetti di lusso: borse e scarpe griffate, foulard, pellicce, capi di abbigliamento, cosmetici e profumi. Tra quella montagna di refurtiva i poliziotti hanno recuperato anche la borsa sparita dall'appartamento del sindaco: è l'unico oggetto ritrovato.«Si tratta di una rete internazionale, come tipico dei rom - ha spiegato Maria José Falcicchia, dirigente dell'Ufficio prevenzione generale della questura di via Fatebenefratelli - però in una fase più organizzata e diversa da come solitamente si immagina: con una casa, una base logistica. Si presentavano come ragazze ben vestite e insospettabili che però erano ladre».