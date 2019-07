Salvatore Garzillo

A quasi 37 anni viveva ancora a casa dei genitori, una laurea presa da poco e l'intenzione di iscriversi di nuovo all'università, ritardando così il momento in cui avrebbe dovuto iniziare a lavorare. In casa Campanella era una questione di cui si parlava da tempo, era motivo di litigi duri, a volte violenti ma sempre nel limite delle parole. Fino a ieri mattina, quando nell'appartamento al civico 4 di via Sante Giovannelli, quartiere residenziale non lontano dal centro di Legnano, è scoppiata la furia del figlio contro il padre. I due hanno iniziato a discutere in casa, poi Marco, che compirà gli anni tra pochi giorni, ha afferrato due coltelli da cucina e si è scagliato contro Michele, 71enne originario di Bitonto, ex finanziere. Il pensionato ha provato a sfuggirgli, è scappato sul balcone, dove ha urlato attirando l'attenzione di diversi testimoni. La vicina e un muratore impegnato in lavori di ristrutturazione hanno assistito all'omicidio da spettatori.

Il 36enne ha colpito il padre più volte, lasciando il suo corpo inerme all'esterno. Poi ha abbassato le tapparelle e si è chiuso in casa. In quel momento la madre Paola, 69 anni, era in strada, parlava con alcuni conoscenti. È subito corsa in casa: appena ha aperto la porta e ha capito, è crollata svenuta sul pavimento.

Intanto carabinieri e polizia sono arrivati in via Giovannelli, il timore era che l'uomo potesse far saltare la palazzina di quattro piani, così hanno interrotto la fornitura di gas. La trattativa non è neppure cominciata: Campanella si è arreso subito ed ha accettato di seguire gli agenti in commissariato per raccontare la sua versione. «Mi umiliava continuamente - ha detto - mi rimproverava e mi ricordava che la sua pensione non poteva mantenere tutti». L'accusa è omicidio volontario ma non è possibile contestargli l'aggravante familiare perché il 36enne è figlio adottivo. La pena potrà essere di 24 o massimo 30 anni.

