Salvatore Garzillo

A lanciare pietre e molotov, a spaccare i finestrini dei tram e a far esplodere bombe carta non c'erano lavoratori disperati o commercianti a rischio di chiusura. A muovere la protesta violenta dell'altra sera c'erano militanti di destra, ultras di varie squadre ma soprattutto ragazzi delle periferie, figli di stranieri di seconda o terza generazione che in larga parte non avevano mai partecipato a una manifestazione. Molti erano spinti da un'euforia da caos che sta attraversando tutto il Paese e che finora aveva risparmiato Milano.

Ma era solo questione di tempo, sui social l'appuntamento per spaccare si era diffuso velocemente, raggiungendo gli smartphone dei più giovani, forse indirizzato da quei professionisti della contestazione che stanno cavalcando la rabbia generalizzata. In strada era evidente la differenza tra adulti e ragazzi, questi ultimi richiamati all'ordine quando (pochi minuti dopo la partenza da piazzale Loreto) hanno iniziato a danneggiare l'esterno dei negozi. «Non si toccano i le vetrine, non siamo qui per questo», ha urlato con tono perentorio uno degli adulti, secondo gli investigatori per lo più provenienti dalla galassia di destra e anarchica. Erano loro che, paradossalmente, facevano da servizio d'ordine interno.

C'era un gruppo di persone che sapeva bene come muoversi. Non a caso tra i 28 denunciati a piede libero dalla polizia per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale solo una ragazza poco più che maggiorenne è risultata legata all'area antagonista. Di questi 13 sono minorenni (18 italiani e 10 stranieri di varie nazionalità), a dimostrazione di uno schieramento inedito e molto lontano dalle formazioni para militari che in passato hanno preso d'assalto la città. La Procura sta aprendo un fascicolo di indagine sui disordini, dove entreranno le denunce per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale a carico delle 15 persone maggiorenni portate in questura lunedì sera e poi le informative degli investigatori della Digos, ora al lavoro per identificare gli altri.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

