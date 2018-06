Saluti romani e inni fascisti denunciato stalker antisemita

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per mesi ha perseguitato un esponente della comunità ebraica milanese con insulti, battute a sfondo razziale e aggressioni verbali di stampo fascista. Al punto da essere definito dalla Digos uno stalker antisemita.B.H., soprannominato Gesù per via dell'aspetto, è un 73enne italiano con precedenti per truffa e bancarotta fraudolenta, problemi di alcol, una passione per le scommesse alle corse dei cavalli e nostalgie del ventennio. Il 15 giugno è stato denunciato per molestia alla persona e ingiuria aggravata dalla finalità di discriminazione etnica, razziale o religiosa. Il membro della comunità ebraica era diventato il suo obiettivo mesi fa, e ogni volta che lo incrociava per strada iniziava il copione del molestatore. L'ultima aggressione verbale è avvenuta alla fine di maggio tra corso Vercelli e piazza Piemonte.Una vera escalation antisemita: prima il saluto romano, poi l'intonazione di Giovinezza (noto inno trionfale del partito fascista) e infine gli insulti. La vittima ha sporto denuncia il 30 maggio e gli agenti della Digos hanno avviato un'indagine partendo dalla sua descrizione e dalle informazioni frammentarie raccolte in via informale tra alcuni commercianti e residenti della zona dove spesso avvenivano le molestie. Il 15 giugno lo hanno rintracciato nella sua seconda casa, l'ippodromo di San Siro.(S.Gar.)