«Salto nel passato e senza traffico il centro muore»

Philippe Daverio, critico d'arte innamorato di Milano, ex assessore alla Cultura, che cosa pensa del piano riaprire i Navigli?«È un inutile ritorno al passato. I canali avevano una funzione finché collegavano Milano a una rete d'acqua più ampia. Una cerchia intorno alla città che però fu abolita negli anni 20 perché era tenuta male e, secondo le testimonianze di un tempo, emanava cattivo odore soprattutto nei periodi di secca e caldo».Che cos'è per lei questo progetto?«Un sogno per una città di una volta, che oggi non esiste più».Qual è il problema maggiore?«La mancanza di un progetto concreto, pratico. Non si può pensare di eliminare del tutto il traffico automobilistico privato perché una città priva di traffico muore. Non possiamo ritornare ai tempi del calesse, quindi, alla riapertura dei canali si dovrebbero realizzare contemporaneamente sottopassi e grandi opere per una viabilità nuova. È una scommessa che Milano difficilmente può vincere. E poi vi è il dramma della lungaggine dei lavori pubblici».Che cosa intende?«A Shanghai hanno realizzato cento chilometri di metropolitana in quattro anni, noi con la M4, molto più modesta, mettiamo a soqquadro la città pr dieci anni».È quindi esagerato investire 500 milioni?«Sì. Sarà romantico e poetico ma si potrebbe fare ben altro, come riqualificare piazze e creare nuovi punti di aggregazione».(S.Rom.)