Salt, risate e musica contro la paura

Greta Posca

Ancora a teatro per divertirsi un po'. Questa volta teatro fisico popolare, che contamina musica, culture e ballo per parlare della paura del diverso. Oggi e domani ariva al Franco Parenti Salt. The marvellous Puppet Show.

È il primo grande spettacolo di Bamsemble Company, istantanea significativa di una piccola comunità mondiale che comprende artisti di diverse nazionalità (italiana, americana, tedesca, francese, messicana, nepalese, coreana e spagnola) e con diverse abilità; attori, cantanti, ballerini, musicisti, mimi, acrobati, mascheratori, scenografi, costumisti. Una compagnia di teatro fisico popolare, nata dal desiderio di innovare e rendere contemporanea e originale la Commedia dell'Arte. Salt è ispirato e liberamente tratto da El Retablo de las Meravillas di Miguel de Cervantes, pubblicato nel 1615, affronta l'attualissimo tema dell'immigrazione, della discriminazione razziale e della paura della diversità in generale.

Il 20 e 21 giugno. Franco Parenti. Via Pier Lombardo, 14. Orari diversi. Biglietto 20-15 euro

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

