Salone della Cultura, la carica dei 500 mila libri

Paola Pastorini

Romanzi, libri per bambini, cataloghi e volumi d'arte. E poi libri fuori commercio, edizioni antiche e di pregio. Nel fine settimana torna al Superstudio Più la quarta edizione del Salone della Cultura: punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori e i tanti appassionati. Sotto l'egida di Regione, Comune, e Associazione Italiana Editori tre le macro sezioni: Editoria (dalla narrativa per bambini ai romanzi, dalla saggistica ai fumetti); Libro d'Occasione, dove scovare volumi vintage; e infine le edizioni antiche e rare.

In totale sono oltre 500 mila titoli esposti da librai ed editori. Oltre agli stand di case editrici e librerie, ci sono conferenze e mostre. Per esempio manoscritti quadri e foto della poetessa Alda Merini; un omaggio al grande poeta milanese Carlo Porta (1775-1821); tavole inedite di Pinocchio. A chiudere, l'incontro tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno sul tema La cultura innanzitutto!.

Dal 18 al 19 gennaio. Superstudio Più. Via Tortona, 27. Ore 10-19.30. Biglietti 8-5 euro.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

