Salone del Mobile l'archistar Stefano Boeri cura l'edizione speciale

Il Salone c'è. E la firma anche. È l'architetto Stefano Boeri, professionista noto in tutto il mondo, presidente della Triennale, il curatore dell'evento speciale 2021 targato Salone del Mobile (avrà un nome particolare che sarà svelato più in là). Dopo le settimane di fibrillazione fra stop and go, adesso la kermesse dal 5 al 10 settembre è pronta per essere... organizzata.

L'altro giorno il consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo Eventi ha affidato all'archistar il compito di progettare il nuovo concept dell'evento, che avrà anche la possibilità di acquistare i pezzi al momento per il pubblico comune. Boeri sarà affiancato da giovani architetti che si occuperanno dei singoli padiglioni. Il salone del design si farà a Fiera Milano Rho ma anche città. E anche con una piattaforma digitale. Boeri ha spiegato: «Oltre alle recenti e migliori innovazioni delle aziende, saranno ospitati i prodotti di design di alta qualità a prezzi dedicati all'occasione, per rispondere al desiderio di famiglie e aziende di ripensare casa e lavoro».

