Salone del Mobile, è ancora stallo

Stallo Salone, ancora fumata grigia sulla kermesse di settembre.

Ieri il cda di Federlegno Eventi, società che organizza la manifestazione, si è riunito senza trovare una sintesi. Resta la distanza (circa la metà delle aziende di mobili e design del board), tra chi è contrario a organizzare l'edizione dal 5 al 10 settembre e chi vorrebbe esserci. Di certo solo che il Fuorisalone (ovvero gli eventi nei distretti di Milano) ci sarà. Segnali forti dalla politica sono arrivati venerdì scorso, con il sindaco Giuseppe Sala, che aveva indicato come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia pronto a partecipare all'inaugurazione. E ieri ha ribadito come Milano punti alla ripartenza a settembre, anche con design e sfilate moda. «Non potrà essere il Salone degli altri anni, né per visitatori, né per dimensioni, ma sarebbe un segno importante». (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA