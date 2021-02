Salgono i nuovi casi: 3310

Quasi raddoppio in 24 ore dei nuovi contagiati a Brescia, che ora diventa la provincia più colpita della Lombardia: i casi sono passati dai 506 registrati martedì ai 901 di ieri. I nuovi positivi aumentano anche nella regione: ieri sono stati 3310 (il giorno precedente erano 2480). E l'impennata si registra anche a Milano: 773 muovi casi nell'intera provincia, 333 dei quali in città, 110 in più rispetto alle precedenti 24 ore.

In Lombardia scende leggermente il tasso di positività: la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è del 6,5% (martedì era 7%, lunedì l'8,3%).

I decessi in un giorno sono stati 38. I ricoveri in ospedale sono 3946 (ieri +29, il giorno prima +91), in terapia intensiva sono 406 (-2, martedì +17), mentre i guariti e i dimessi ieri sono stati 2.762, più del doppio rispetto al giorno prima (1091).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

