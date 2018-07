Sale su un Italo e fa sparire un trolley: presa sul binario

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloUno studente del Camerun di 29 anni è stato trovato morto all'interno della propria stanza nello studentato in via Corridoni. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma non è certo che il decesso sia avvenuto da molto tempo. L'ultima volta che lo hanno visto era stato quindici giorni fa, è dunque possibile che il caldo di questa settimana abbia accelerato il processo di deterioramento del corpo.A scoprire il cadavere, intorno alle 9 di ieri, è stata la donna delle pulizie che si occupa del piano ogni due settimane. Ad anticipare l'orrore era stata la terribile puzza che proveniva dall'alloggio e che nessuno dei vicini, incredibilmente, ha segnalato. Il 29enne non aveva compagni di stanza. La camera era in ordine, sembra non mancasse nulla. I primi accertamenti escludono segni evidenti di violenza. Gli investigatori ritengono molto probabile che si tratti di una morte per cause naturali: ci sarebbero alcuni dettagli che lasciano ipotizzare un infarto, possibilità certamente insolita per una persona di quell'età. Sarà comunque l'autopsia disposta da magistrato di turno a chiarire i motivi del decesso e il momento esatto in cui è avvenuto. Intanto, la polizia sta raccogliendo testimonianze delle persone che lo conoscevano e le immagini riprese dalle telecamere della struttura per capire se abbia ricevuto visite nei giorni precedenti.