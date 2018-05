SALE AL 7° POSTO

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Duomo di Milano piace ai viaggiatori che usano Tripadvisor. La cattedrale è l'unico luogo storico italiano a figurare nelle top ten europea e mondiale stilata dal sito di pianificazione e prenotazione viaggi, che ha annunciato i vincitori dei suoi premi Travelers' Choice. Luoghi Storici 2018. Quest'anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel mondo. Nella top ten mondiale il Duomo si piazza al 7° posto, guadagnando tre posti rispetto al 2017. Nella top ten europea il Duomo guadagna il quarto posto e in entrambi i casi è l'unico luogo storico italiano in top ten. Meglio fa il Vaticano che piazza la Basilica di San Pietro al 4° posto nel mondo e al 2° in Europa. Uno sguardo agli altri monumenti della classifica mondiale: al primo posto i templi di Angkor Wat a Siem Reap, in Cambogia; al secondo plaza de España a Siviglia, in Spagna; al terzo la grande moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.