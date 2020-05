Saldi, in Lombardia si parte il 1° agosto

Greta Posca

La crisi del coronavirus si fa sentire in tutto il comparto moda, la Regione Lombardia corre ai ripari. In regione i saldi estivi prenderanno il via il primo agosto, mentre le vendite promozionali potranno avvenire anche nei 30 giorni precedenti i saldi estivi. Lo stabilisce una delibera approvata iieri dalla giunta regionale di Attilio Fontana, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. L'eliminazione del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi estivi è un ulteriore aiuto che la giunta lombarda ha deciso di dare alle «attività di commercio al dettaglio, che sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei mesi in cui avrebbero potuto effettuare la vendita dei prodotti a prezzo pieno», spiega la regione in una nota. E precisa che la data dei saldi estivi sarà variata (dal primo sabato del mese di luglio al 1° agosto 2020) solo per l'anno 2020, in tutta Italia. Con la riapertura dei negozi e degli store le vendite non sono decollate e l'effetto covid è stato devastante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA