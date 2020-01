Saldi, bene le vendite nelle vie dello shopping

Piumini, maglioni e cappotti per le donne. Pantaloni e camicie per gli uomini. Scarpe e golf per i bambini. A Milano è partita la caccia grossa ai saldi, che valgono 430 milioni.

La voglia di fare acquisti c'è, infatti, i primi giorni sono stati positivi con un più 6 -7 per cento rispetto all'avvio dello scorso anno. Lo scontrino medio è superiore ai 115 euro e la percentuale media di sconto si attesta sul 30 per cento. Questo lungo ponte dell'Epifania ha portato i milanesi, tornati dalle ultime vacanze, in strada a far la coda nei negozi, in centro e nelle classiche vie dello shopping: sugli scaffali la merce non manca. Anzi, il tempo finora mite, non ha permesso di vendere capi molto pesanti, per cui le taglie e i colori non scarseggiano. «È presto per fare un bilancio, ma dalle iniziali rilevazioni la partenza è buona», dichiara Renato Borghi, presidente di FederModaMilano, «i consumatori confermano la voglia di saldi andando a cercare prodotti di qualità a prezzi d'affare nei nostri negozi».(S.Rom.)

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

