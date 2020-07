Saldi, anticipo anti-crisi

Simona Romanò

I cartelli saldi sono già spuntati ieri sulle vetrine. E le commesse sono intente ad allestirle al meglio. Perché i saldi estivi, per fronteggiare la crisi da Covid, partono domani. E non più il 1° agosto, com'era in programma.

L'anticipo è stato stabilito dalla Regione Lombardia dopo il pressing dei commercianti che accusano un crollo delle vendite da maggio dell'80 per cento. Ora i saldi sono visti come l'ultima occasione per recuperare le perdite e alleggerire i magazzini pieni di merce invenduta. «È vitale stimolare i consumi e un fine settimana di saldi in più è una piccola boccata di ossigeno», commenta Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia. Soprattutto perché il 1° agosto, per i milanesi potrebbe essere il weekend dell'esodo verso i luoghi di villeggiatura e gli stranieri, a Milano, non ci sono. Già ora c'è uno spopolamento della città.

«L'assenza di turisti business e la perdurante diffusione dello smart working stanno provocando un calo preoccupante, mai riscontrato, di frequentazione nelle vie, anche quelle dello shopping», prosegue Massoletti. Comunque, sconti ed occasioni erano già, da settimane, una prassi nei negozi, ma i saldi veri, che da sempre significano la corsa all'affare, potrebbero trasmettere un po' più di entusiasmo ai clienti. Almeno è ciò che sperano i commercianti: da via Torino a corso Vercelli, da corso Buenos Aires a corso Vittorio Emanuele, alle vie periferiche più penalizzate. Si parte con sconti forti, dal 30 al 40%, e i consumatori non hanno che l'imbarazzo della scelta perché gli scaffali sono pieni di merce: modelli, colori e taglie non scarseggiano. Magliette, vestiti leggeri, ma anche giacche e maglioncini un po' pesanti, da indossare a settembre. Visto che la collezione primavera quasi non è stata nemmeno esposta per la chiusura totale.

Lo scontrino l'anno scorso, a persona, è stato di circa 150 euro, spesi per capi utili e poche stravaganze, ma quest'anno i negozianti non si sbilanciano nel fare previsioni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA