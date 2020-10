Sala: «Usate la mascherina»

Simona Romanò

«Vi prego, utilizzare tutti la mascherina. Lo dico in particolare ai giovani, cercando di essere sempre vicino e comprensivo. È importante». È l'appello del sindaco Giuseppe Sala affidato a un video sui social, quando la curva dei contagi è in aumento. Il sindaco, nel lockdown, parlava ogni giorno alla città con un collegamento diretto Buongiorno Milano. Ieri, ha inaugurato un nuovo appuntamento quotidiano La parola del giorno.

MONITO L'invito ad adottare comportamenti responsabili anticipa, di fatto, il decreto del Governo che, per frenare la seconda ondata, dovrebbe imporre la mascherina all'aperto. Sala ha parlato di come il Covid ha cambiato l'esistenza: «È chiaro che questa è una vita, una società anomala, ma è vita e ve lo dice uno che è passato ha vissuto anche momenti più difficili e forse per questo apprezza di più questa vita anomala. Proteggiamola». Il pensiero è alla malattia che l'ha colpito 20 anni fa.

SITUAZIONE SANITARIA «A Milano abbiamo avuto 2.303 decessi», ha ricordato. «Un dramma, ma poteva essere peggio e il peggio è stato evitato grazie al comportamento dei milanesi. Se Milano fosse crollata, con due focolai intensi a 50 chilometri a sud e a est, sarebbe stato un disastro per l'intero Paese». E il presente impone di non abbassare la guardia con lo spettro di nuove misure restrittive. «Oggi la situazione è sufficientemente sotto controllo - aggiunge il sindaco - Ma se vediamo cosa sta succedendo in altre grandi città, come Parigi o Londra, c'è da essere ancora più attenti».

NUOVI CONTAGI Sale al 3,1 per cento (ieri era 2,1) il rapporto tra infettati e tamponi effettuati: il bollettino della Regione certifica 251 nuovi positivi con 8.075 tamponi processati (ieri erano otre 14mila). E si contano due decessi. Nel Milanese sono 87 i nuovi casi, di cui 51 a Milano città. Boom a Monza (+ 96), Lodi invece è l'unica con zero positivo. I ricoveri in ospedale sono 305 (+9), in terapia intensiva 41 (+2).

