SALA TENDE LA MANO A SALVINI

Il sindaco tende la mano al ministro degli Interni sulla sicurezza per lavorare insieme per Milano.Ieri Giuseppe Sala si è detto fiducioso in un aiuto sul tema sicurezza da parte di Matteo Salvini. «È chiaro che con il ministro ci sono tante cose che ci separano, ma è milanese e conosce la città, quindi conto su un aiuto», ha spiegato il primo cittadino. E sul decreto Sicurezza del governo che non consente di assumere poliziotti né di sbloccare le assunzioni dei vigili ammette: «Sui vigili anche le città hanno le loro colpe, cioè avere accettato il crearsi di una situazione negli anni in cui la quota parte di personale che è per strada rispetto a quella che sta negli uffici non è l'ideale. Però così è, e indietro è difficile tornare».