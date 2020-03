Sala: «Tampone a tutti sanitari». Gallera: «Seguiamo indicazione dell'Iss»

«Inaccettabile che ai medici in trincea, al personale sanitario, ai dottori di base non sia fatto il tampone sul coronavirus». L'accusa arriva dal sindaco Giuseppe Sala, dopo i tanti medici contagiati. L'idea del sindaco è di fare tamponi a presicndere. Immediata la risposta dell'assessore al Welfare Giulio Gallera: «Stiamo rispettiamo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Il tampone è previsto per i sanitari solo in caso di contatti diretti con un positivo». E una volta effettuato il tampone, proprio per il lavoro importante che stanno svolgono nella battaglia contro il covid 19, per loro non è previsto l'isolamento. «Così è fatto», ha aggiunto «sui medici di base e tutto il personale delle Rsa», che assistono gli anziani, la fascia della popolazione che più rischia dal contagio.(S.Rom.)

