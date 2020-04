Sala: «Ripensare orari e lavoro»

Come sarà Milano alla ripartenza? Cambierà la sua organizzazione nel post coronavirus? Se lo è chiesto anche il sindaco Giuseppe Sala nel suo video giornaliero sui social. «A tutti noi è capitato di dire o di sentire dire che nulla sarà come prima, che cambierà tutto. Sì, certo, è logico, ma diventerà reale se noi lo vorremo, cioè se saremo disponibili a mettere un po' in crisi il nostro comportamento ad accettare il cambiamento». L'attenzione si pone su due snodi fondamentali. Gli orari di spostamento della gente per lavorare e studiare e la modalità di lavoro. «Lo smart working che oggi è diventato realtà quando ne usciremo lo perderemo totalmente o in parte rimarremo al suo utilizzo? O questa nostra abitudine molto latina di fare riunione e di metterci uno di fronte all'altro, che ci costringe a continuare ad essere in giro per la città rimarrà così». Secondo punto la scuola. «Aprono tutte alla stessa ora più o meno, e in quella fascia oraria c'è traffico. Ovviamente ha un senso: si portano i bambini a scuola e poi si va a lavoro. Ma non è immaginabile che si scaglioni un po' l'orario di apertura, rendendo diverso il traffico e quindi l'inquinamento?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 05:01

