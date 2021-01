Sala presenta le prime liste a suo sostegno: sono quattro

Sono quattro al momento le liste che sostengono Giuseppe Sala nella sua ricandidatura a sindaco. Il Partito democratico, Milano Unita (le forze a sinistra del Pd), Europa Verde e Beppe Sala sindaco (lista composta da giovani). Lo ha annunciato lo stesso Sala sui social: «Sono certo che la compagine non si fermerà qui, altre forze politiche hanno ancora bisogno di tempo per capire con che formula partecipare, se con liste singole o in aggregazione, ma non ho il minimo dubbio che saranno con me». E infatti si è aggiunta Più Europa, come ha annunciato su Twitter Benedetto Della Vedova, mentre Azione di Calenda ha ribadito il sostegno al sindaco. Resta da capire se le comunali si faranno a maggio o slitteranno: «Penso che a febbraio ci possa essere un chiarimento in proposito» ha concluso Sala.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 05:01

