Sala: «Perché a Milano niente test?»

Più mascherine «molti più tamponi». E se c'è troppa gente in giro, nuove ordinanze. E i test sierologici. È la richiesta ieri del sindaco Giuseppe Sala, nel consueto video postato sulle sua pagine social.

Al primo cittadino non è piaciuta l'accusa lanciata a Pasquetta dall'assessore al Welfare Giulio Gallera e dalla Regione su Milano inadempiente all'ordinanza. La Regione infatti annunciando un ritorno di fiamma dei casi a Milano aveva puntato il dito contro i milanesi troppo in giro e contro i pochi controlli sottinteso da parte di chi governa la città.

Ieri il sindaco ha rimandato le accuse al mittente. «Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, deve fare una cosa molto semplice: facciano una nuova ordinanza che tenga più persone a casa, tutto qui». Sala ha ricordato il suo giro per Milano con i vigili a Pasquetta: «Più del 95% delle persone fermate sono in regola, questa è la realtà», ha sottolineato. «Mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi, non è così». E invece si pensi a prendersi cura dei cittadini. «Ci diano le mascherine, più tamponi, molti più tamponi, test sierologici». I test in Lombardia partono dal 21 aprile con 21mila controlli al giorno, in altre province ma non a Milano. «Ma come, il problema non è Milano?», si è chiesto il sindaco. «Rendiamoci conto, il nostro compito, il nostro credo deve essere quello relativo al prendersi cura, a partire dai più poveri, da chi sta in periferia o vive in una casa popolare, a partire dai nostri vecchietti nelle Rsa. - ha concluso - Questo è quello che bisogna fare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

