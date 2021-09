Sala: «Oggi arrivano i tabelloni elettorali»

«Domani (oggi) a Milano tutti gli spazi necessari alla comunicazione delle liste saranno presenti in giro per la città. C'è stato un imprevisto e lo stiamo risolvendo in pochi giorni».

Lo ha chiarito il sindaco Giuseppe Sala in un lungo post dove ha spiegato la vicenda degli spazi elettorali nei tabelloni su cui il candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo, ha presentato un esposto in Prefettura. Sono infatti 28 le liste per 24 spazi. «Avrei voluto non dire nulla, ma davanti ad accuse come democrazia lesa o processo elettorale falsato, sento il bisogno di difendere la reputazione della nostra città». Il sindaco ha spiegato come quest'anno a Milano ci sia il più alto numero di sempre di candidati sindaci, cioè 13, e di liste a loro sostegno. «Per questo motivo le plance preventivate non sono risultate sufficienti a ospitarle tutte. Abbiamo registrato la giusta osservazione e ci siamo messi al lavoro».

Respinge le accuse di narcotizzare il voto. «Non recano un danno tanto al sottoscritto quanto ai dipendenti comunali che da settimane stanno lavorando a pieno regime per seguire tutti i procedimenti burocratici connessi alle elezioni».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

