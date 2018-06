Sala, obiettivo Navigli e moschee

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giuseppe Sala terminerà il suo mandato a giugno del 2021 e deciderà se ricandidarsi «attorno alle vacanze estive del 2020». Così ha spiegato ieri il sindaco nella diretta Facebook in cui ha stilato un bilancio dei suoi primi due anni alla guida della città. «La mia volontà a oggi sarebbe quella di andare avanti», ha precisato. «È molto faticoso, quando arriverà il momento tirerò la somma della mia attività e cercherò di capire le energie che avrò, fisiche e mentali».Tra i progetti da portare a termine, quello che sta a cuore è la riapertura dei Navigli: «Ormai siamo determinati a partire con i lavori entro il 2021», sottolinea. Il Comune è alla ricerca di fondi ma stanzierà direttamente 150 milioni di euro. L'aiuto promesso in questo momento «è quello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - ha detto - poi vogliamo attrarre sponsor e ottenere finanziamenti dall'Unione europea».Altro argomento caldo le moschee: «Fino all'ultimo giorno del mio mandato lavorerò per trovare una soluzione perché i 70 mila» musulmani che vivono a Milano abbiano un luogo per pregare».