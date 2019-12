Sala: «Milano chiede perdono a Pinelli»

«Scusa e perdono da parte di tutta la città». Lo ha chiesto ieri il sindaco Sala alla famiglia di Giuseppe Pinelli durante la cerimonia di piantumazione di un albero (una quercia rossa «simbolo di vita e di pace») in memoria - è la targa scoperta ieri - del «ferroviere, anarchico e partigiano» coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla strage di piazza Fontana e che morì precipitando da una finestra della questura di Milano alcuni giorni dopo l'esplosione. E ora, 50 anni dopo, diventa «la 18ª vittima della strage di piazza Fontana». Alla cerimonia, in piazzale Segesta, a San Siro, a pochi passi dall'abitazione del ferroviere, erano presenti le due figlie di Pinelli, Silvia e Claudia. «Oggi questo dono ci ricorda che Milano è e resta una città antifascista, un gesto importantissimo di cui non possiamo che essere grate» ha detto Silvia. La vedova, Licia, 91 anni, non se l'è sentita di partecipare.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

