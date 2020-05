Sala: «L'estate? Passatela all'Idroscalo»

L'arte di promuovere il territorio anche - e soprattutto - in epoca di virus, quando i milanesi non sanno che cosa ne sarà delle loro vacanze. Sala propone una soluzione: «L'Idroscalo è una delle bellezze milanesi, tanti lo conoscono e io consiglio di passare parte del vostro tempo estivo qui - ha detto il sindaco nel videomessagio registrato nel parco a otto chilometri da Milano - anche perché sarà una permanenza in totale sicurezza, all'ingresso vi verrà monitorata la temperatura, gli ingressi sono contingentati con il contapersone, tutti i luoghi sono sanificati e, cosa importante, se non avete la mascherina vi verrà fornita». Il sindaco tour operator ha particolarmente solleticato i social. L'ironia si è sprecata. Sul tono: «E magari Baranzate tra le città d'arte».

