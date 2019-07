Sala in aula: «Vado avanti, determinato» Ai grillini: «Voi, incapaci di organizzare»

«Non mi dimetto, vado avanti ancor più determinato rispetto alla settimana scorsa». Così ieri il sindaco Giuseppe Sala davanti al consiglio comunale per la prima volta dopo la condanna a 6 mesi - tramutata in una multa di 45mila euro - per falso materiale e ideologico nel processo sui verbali retrodatati della Piastra di Expo. Il sindaco ha preso la parola alzandosi in piedi e in aula massimo silenzio: attenti sia i consiglieri di maggioranza che quelli dell'opposizione.

Prima una riflessione sulla sentenza: «Le sentenze vanno rispettate, ma spero si possano commentare e lo farò», ha detto. «Sono stato condannato senza che l'accusa potesse produrre una telefonata, o un sms, una mail che dimostrasse che ero consapevole del fatto che stavo firmando un atto illegittimo, senza che in tribunale mi si mettesse a confronto con un testimone».

E poi Sala si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle, che da subito ne aveva chiesto le dimissioni: «Vero, io ho una condanna sulla testa, l'ha riconosciuto anche il tribunale. Ma sono riuscito a fare un'impresa di alto valore morale, che voi non riuscireste non dico a organizzare, ma nemmeno a concepire». E ancora: «Al Movimento 5 Stelle e ad alcuni rappresentanti politici che chiedono le mie dimissioni dico che andrò avanti, perché sono convinto di rappresentare quello che Milano vuole». «Quando dite ha aggiunto - che devo restituire la tessera del Pd, e che Zingaretti mi deve mandare via, vi esponente al ridicolo, aspettate almeno che prenda la tessera del Pd». (S.Rom.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

