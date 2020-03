Sala: «Dalla Cina 40mila mascherine»

«Il virus non sfonda a Milano». La sintesi è firmata dal sindaco Giuseppe Sala nel suo messaggio Fb. A Milano i positivi . I positivi sono 711.

Il sindaco invita i milanesi a rimanere in casa, mentre annuncia che sono sbarcate 40mila mascherine gratis dalla Cina: «Milano ha ottimi rapporti con città cinesi e ho fatto alcune telefonate», racconta Sala. Risultato? «È arrivato un cargo di mascherine a Malpensa». Nei prossimi giorni centinaia di migliaia saranno distribuite gratis a medici di base, personale comunale, ospedali e cittadini più deboli. Il Comune quindi macina iniziative di contenimento, anche se alcune hanno fatto storcere qualche naso. In primis, quello dei proprietari di cani, dopo la chiusura dei parchi recintati. «Oggi come la fai la sbagli - è stato il commento di Sala - capisco i padroni, ma c'è una ragione dietro la nostra decisione».(G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

