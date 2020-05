Sala: «Caos movida, è ingestibile»

Greta Posca

La movida non dà pace ai milanesi, agli amministratori, agli esercenti. Un altro fine settimana ondivago tra alti e bassi, tra parchi pieni e strade di apericena affollate, tra multe, controlli e perplessità.

Il bilancio del weekend, mentre si leggono speranzosi e dati che dicono meno morti (ma potrebbe essere una mancata trasmissione dei dati), è di luci e ombre. Non molte le multe comminate venerdì dai vigili: solo 7. Ancora troppa gente, anche se lo scambio di accuse fra chi tuona contro lo scatenato popolo della notte e chi è stufo di sentirsi dire che è un untore è sempre più alto.

IL SINDACO «Sabato mi sono sentito con i sindaci delle grandi città. C'è frustrazione in noi perché tutti concordiamo che con le forze dell'ordine disponibili non si riesce a gestire gli assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto. Domani (oggi ndr) farò nuovamente il punto con il prefetto Renato Saccone per verificare la situazione, a valle del weekend». Lo ha scritto ieri il sindaco Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook, commentando le polemiche sugli assembramenti e la movida. «Le situazioni serali e notturne dove si riscontrano assembramenti (parola bruttissima, ma così ci si intende) sono molte. Non è questione di giusto o sbagliato. O di giovani o meno giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d'altro canto, se dovessi giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che denunciano l'irresponsabilità di altri ragazzi», sottolinea Sala.

IL GOVERNATORE «Uscire non è più un divieto, ma il distanziamento e l'uso della mascherina sono fondamentali!»: il presidente lombardo Attilio Fontana lo ha ripetuto in un post su Facebook. «Se non ci riuscite - ha aggiunto - ben vengano le misure restrittive dei sindaci ai quali ancora una volta chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti».

«La voglia di divertimento è tanta, ma rispettiamo le regole e pensiamo ai sacrifici a cui ancora sono costretti coloro che non possono andare a trovare i propri figli nipoti o parenti perché vivono in altre regioni» ha aggiunto. Insomma il sindaco denuncia più che altro la difficoltà nei controlli, il governatore invita a multare i cittadini e non gli esercenti. Non resta che attendere le decisioni.

