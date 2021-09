Sala-Bernardo, la campagna è rovente

Uno - lo sfidante - accusa l'altro di scorrettezze e «narcotizzare la campagna elettorale». L'altro, che tenta il bis a Palazzo Marino, replica che gli avversari gli hanno distrutto i gazebo della sua lista e che gli hanno perfino «fatto i bisogni dentro».

A 20 giorni dalle elezioni, tra i candidati big Sala e Bernardo il fair play è già finito. Si era capito già di primo mattino, con il confronto radiofonico su Rtl 102.5. Per il candidato di centrodestra, Sala in cinque anni non si è mai confrontato con i cittadini. Per Sala invece, Bernardo dipinge una Milano che non esiste. Poi, nel pomeriggio, lo scontro sugli spazi per affiggere i manifesti elettorali. Per Bernardo le plance sono ancora nude «per narcotizzare la campagna». Replica Sala: «Bernardo alza i toni, io lavoro e cerco di risolvere tutto».



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

